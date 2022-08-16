Учёные доказали, что женщины могут проявлять чудеса креативности во время овуляции

Женщины могут проявлять чудеса креативности во время овуляции и генерировать больше оригинальных идей по сравнению с остальными фазами цикла. Так утверждают психологи из Социально-гуманитарного университета SWPS Варшавы, опубликовавшие свои исследования в Frontiers in Psychology.

"Как люди, мы должны были развивать качества, помогающие нам справляться с выживанием и размножением. Это относится как к физическим, так и к психологическим особенностям. Креативность, по-видимому, онтологически старая черта, и, вероятно, она помогала нашим предкам выжить и привлекать партнёров", — объяснили учёные.

Во время исследования были использованы анализы для определения фазы менструального цикла у 72 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Никто из них не вынашивал ребёнка, не кормил грудью и не принимал гормональные противозачаточные. На протяжении эксперимента участницы выполняли тесты на креативность. В результате было доказано, что во время овуляторной фазы женщин посещали самые оригинальные идеи.