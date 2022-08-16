Опубликовано видео демонтажа памятника Т-34 в Нарве
В Эстонии убирают памятник Т-34. Фото © Riho Terras
Появились кадры демонтажа памятника Т-34 в Нарве, которое проводится по решению властей Эстонии. Танк снят с постамента и увезён с его исторического места, как сообщается, в один из местных музеев.
Демонтаж памятника Т-34 в Эстонии. Видео © Twitter / Biełsat
Жители Нарвы выражали недовольство желанием властей убрать памятник. Однако в день демонтажа к месту были стянуты силы полиции, что не дало защитникам мемориала помешать сносу.
Ранее сообщалось, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34 по решению Правительства Эстонии. К мемориалу прибыло 20 машин полиции и спецтехники. Территорию оцепили, дежуривших у памятника людей вывели за ограждения.