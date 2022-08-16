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16 августа, 09:58

Опубликовано видео демонтажа памятника Т-34 в Нарве

<p>В Эстонии убирают памятник Т-34. Фото © <a href="https://twitter.com/RihoTerras/status/1559456736205045760/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Riho Terras</a></p>

В Эстонии убирают памятник Т-34. Фото © Riho Terras

Появились кадры демонтажа памятника Т-34 в Нарве, которое проводится по решению властей Эстонии. Танк снят с постамента и увезён с его исторического места, как сообщается, в один из местных музеев.

Демонтаж памятника Т-34 в Эстонии. Видео © Twitter / Biełsat

Жители Нарвы выражали недовольство желанием властей убрать памятник. Однако в день демонтажа к месту были стянуты силы полиции, что не дало защитникам мемориала помешать сносу.

Сотни жителей Нарвы вышли на защиту памятника советскому танку Т-34

Сотни жителей Нарвы вышли на защиту памятника советскому танку Т-34

Ранее сообщалось, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34 по решению Правительства Эстонии. К мемориалу прибыло 20 машин полиции и спецтехники. Территорию оцепили, дежуривших у памятника людей вывели за ограждения.

Татьяна Миссуми

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