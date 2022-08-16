Опубликовано видео демонтажа памятника Т-34 в Нарве

Появились кадры демонтажа памятника Т-34 в Нарве, которое проводится по решению властей Эстонии. Танк снят с постамента и увезён с его исторического места, как сообщается, в один из местных музеев.

Демонтаж памятника Т-34 в Эстонии. Видео © Twitter / Biełsat

Жители Нарвы выражали недовольство желанием властей убрать памятник. Однако в день демонтажа к месту были стянуты силы полиции, что не дало защитникам мемориала помешать сносу.