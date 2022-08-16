Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в ряде регионов

Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч населения. Средства защиты советуют носить в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.

"Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой дано поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти субъектов РФ", — говорится в сообщении ведомства.