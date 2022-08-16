Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в ряде регионов
Роспотребнадзор рекомендует вернуть масочный режим в регионах, где уровень заболеваемости коронавирусом превышает 50 случаев на 100 тысяч населения. Средства защиты советуют носить в общественных местах, на транспорте и в закрытых помещениях.
"Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой дано поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти субъектов РФ", — говорится в сообщении ведомства.
В Роспотребнадзоре отметили, что количество случаев ковида в РФ растёт, 48,6% заболевших приходится на три региона: Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. Однако в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости.
Лайф уже сообщал, что первым российским регионом, который решил вернуть масочный режим в общественных местах, стала Бурятия. Эстафету переняла Республика Алтай: жителям этого региона снова предписали носить средства защиты в общественных местах в связи с резким ростом заражений коронавирусом. При этом директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов считает маловероятным введение общефедеральных ограничений против ковида.
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