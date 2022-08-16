Участники #МЫВМЕСТЕ собрали 2 тысячи книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей

Арт-квартал #МЫВМЕСТЕ, расположившийся под открытым небом на фестивале "Таврида.Арт", собрал порядка двух тысяч книг. К акции присоединились добровольцы из всех регионов страны, передаёт пресс-служба проекта.

Очередь из желающих принять участие в проекте #МЫВМЕСТЕ. Фото © Предоставлено Лайфу

Участники проекта #МЫВМЕСТЕ. Фото © Предоставлено Лайфу

Очередь из желающих принять участие в проекте #МЫВМЕСТЕ. Фото © Предоставлено Лайфу

Акция была запущена 7 августа и к настоящему моменту позволила собрать порядка 140 тысяч рублей. Все собранные книги и пожертвования пойдут на помощь мирному населению Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. В том числе будет оплачено лечение 17-летнего Никиты Савельева из Донецка, у которого диагностировали тромбоцитопеническую пурпуру. Среди принесённых волонтёрами книг оказались и классики русской литературы, включая Пушкина, Чехова и Толстого.

"Мы принесли классику — Александра Сергеевича Пушкина. Это стихотворение и поэмы, тут роман "Евгений Онегин", а здесь — его поэмы. Домашняя библиотека была полна этими книгами. Поэтому мы решили поучаствовать в акции и привезти хотя бы что-то, чтобы помочь. У нас есть книги, а в Запорожской области — нет, там сгорели библиотеки", — рассказали три девушки – волонтёры из Донецка.

Кроме того, на фестивале можно оказать помощь нуждающимся через приложение "Добро.Взаимно". Сама помощь может быть в любом виде: от уборки дома и доставки продуктов до проведения образовательных уроков.

Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике и руководитель платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев определил фестиваль как место силы, где можно найти друзей и новых союзников.

"Здесь не только наслаждаются прекрасным Крымом и музыкой, но ещё и осознанно проводят время. На площадку #МЫВМЕСТЕ приехало 357 человек из 71 региона России и Донбасса. За первый день мы собрали больше двух тысяч книг русской литературы, которые поедут в качестве гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области. Мы соберём пожертвования для болеющего 17-летнего Никиты из Донецка, благоустроим памятники в Керчи, а наше приложение "Добро.Взаимно" — это новое слово в благотворительности", — заявил Метелев.