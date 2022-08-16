Участники #МЫВМЕСТЕ собрали 2 тысячи книг для библиотек Запорожской и Херсонской областей
Участники #МЫВМЕСТЕ принесли книги для библиотек Запорожской и Херсонской областей. Обложка © Предоставлена Лайфу
Арт-квартал #МЫВМЕСТЕ, расположившийся под открытым небом на фестивале "Таврида.Арт", собрал порядка двух тысяч книг. К акции присоединились добровольцы из всех регионов страны, передаёт пресс-служба проекта.
Очередь из желающих принять участие в проекте #МЫВМЕСТЕ. Фото © Предоставлено Лайфу
Участники проекта #МЫВМЕСТЕ. Фото © Предоставлено Лайфу
Очередь из желающих принять участие в проекте #МЫВМЕСТЕ. Фото © Предоставлено Лайфу
Акция была запущена 7 августа и к настоящему моменту позволила собрать порядка 140 тысяч рублей. Все собранные книги и пожертвования пойдут на помощь мирному населению Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. В том числе будет оплачено лечение 17-летнего Никиты Савельева из Донецка, у которого диагностировали тромбоцитопеническую пурпуру. Среди принесённых волонтёрами книг оказались и классики русской литературы, включая Пушкина, Чехова и Толстого.
"Мы принесли классику — Александра Сергеевича Пушкина. Это стихотворение и поэмы, тут роман "Евгений Онегин", а здесь — его поэмы. Домашняя библиотека была полна этими книгами. Поэтому мы решили поучаствовать в акции и привезти хотя бы что-то, чтобы помочь. У нас есть книги, а в Запорожской области — нет, там сгорели библиотеки", — рассказали три девушки – волонтёры из Донецка.
Кроме того, на фестивале можно оказать помощь нуждающимся через приложение "Добро.Взаимно". Сама помощь может быть в любом виде: от уборки дома и доставки продуктов до проведения образовательных уроков.
Председатель Комитета Госдумы по молодёжной политике и руководитель платформы ДОБРО.РФ Артём Метелев определил фестиваль как место силы, где можно найти друзей и новых союзников.
"Здесь не только наслаждаются прекрасным Крымом и музыкой, но ещё и осознанно проводят время. На площадку #МЫВМЕСТЕ приехало 357 человек из 71 региона России и Донбасса. За первый день мы собрали больше двух тысяч книг русской литературы, которые поедут в качестве гуманитарной помощи в Херсонскую и Запорожскую области. Мы соберём пожертвования для болеющего 17-летнего Никиты из Донецка, благоустроим памятники в Керчи, а наше приложение "Добро.Взаимно" — это новое слово в благотворительности", — заявил Метелев.
Как уже писал Лайф, "Таврида-Арт" проходит с 15 по 19 августа в Крыму. Мероприятие должно стать одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. Оно призвано объединить в себе темы значимости отечественной культуры.