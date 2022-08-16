В Европарламенте выступили против запрета на выдачу виз россиянам

Депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек счёл неправомерным запрет на выдачу виз россиянам. По его словам, государство ЕС при отказе во въезде обязано доказать, что данные лица несут угрозу. В ином случае данное решение является незаконным, пишет газета "Известия".

Сославшись на статью 32 Шенгенского визового кодекса, Бек отметил, что отказ должен быть подкреплён весомыми доводами. В частности, если лицо представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или здравоохранению страны, как это определено в статье 2 (21) кодекса.

"Полный или категорический отказ всем гражданам страны, с которой ни одно из государств – членов ЕС не находится в состоянии войны, визовым кодексом не предусмотрен", — подчеркнул он.

Если государство не сможет доказать, что заявитель представляет угрозу, в соответствии с законодательством ЕС и статьёй 8 Европейской конвенции о правах человека отказ можно расценивать как незаконный.