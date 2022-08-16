Российский клуб предлагал Дзюбе 1,5 миллиона евро в год, но он отказался от перехода

Футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" предлагал нападающему Артёму Дзюбе контракт с зарплатой полтора миллиона евро за сезон, однако игрок ответил отказом. Об этом пишет " Спорт-Экспресс ".

По данным издания, форвард не стал переходить в команду из Нижнего Новгорода из-за желания поиграть в Европе.

Ранее стало известно, что Артём Дзюба близок к переходу в турецкий клуб "Адана Демирспор", который предложил нападающему зарплату в полтора миллиона евро за сезон. Напомним, форвард покинул "Зенит", за который выступал с 2015 года. В составе петербуржцев он провёл 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.