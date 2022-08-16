Зеленский обозначил срок отмены запрета на выезд мужчин с Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с просьбой разрешить мужчинам призывного возраста уезжать за рубеж. Он подчеркнул, что выезд из страны для этой категории будет возможен только после окончания действия военного положения, сообщается на сайте главы государства.

Лидер Незалежной в своём решении сослался на Конституцию Украины, согласно которой "на период действия правового режима военного положения конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные в том числе статьёй 33 Конституции Украины, могут ограничиваться". Отмену указанных ограничений предполагается осуществить после завершения действия правового режима военного положения, говорится в ответе.

"Комплектование Вооружённых сил Украины и других военных формирований осуществляется также и военнообязанными, не имеющими военного опыта и раньше не проходившими военную службу, но прошедшими подготовку в учебных воинских частях, учебных центрах, полигонах, кафедрах подготовки и повышения квалификации и т.п.", — также указал украинский лидер.

Петиция набрала нужное количество голосов украинцев ещё 2 августа. Там указано, что воевать должны боеспособные граждане, а специалисты в технических и информационных сферах будут полезнее за рубежом. К слову, граждане Незалежной не первый раз просят Зеленского отменить запрет на выезд мужчин из страны, но каждый раз петиции отклоняются.