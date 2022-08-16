"Единая Россия" организовала для петербуржцев юридические консультации по вопросам комплексного развития территорий

"Единая Россия" организует консультации для петербуржцев по вопросам, связанным с реализацией программы комплексного развития территорий. На вопросы горожан по средам и пятницам будут отвечать профессиональные юристы на площадке общественной приёмной регионального отделения партии.

Какие дома могут попасть в программу? Как будут защищены права собственников и какие условия предложат взамен имеющегося жилья? Что делать в особенных случаях? На все вопросы горожан ответит генеральный директор независимой юридической фирмы "Красников и партнёры" Сергей Руденко.

Первый приём жителей Санкт-Петербурга пройдёт уже в эту среду, 17 августа, с 18:00 до 20:00 по адресу Конногвардейский бульвар, 4, подъезд 3, первый этаж (помещение общественной приёмной партии "Единая Россия" на площадке общественного пространства "Среда!"). Также на этой неделе получить консультацию можно будет в пятницу, 19 августа, в то же время. В дальнейшем приёмы будут проходить еженедельно также по средам и пятницам с 18 до 20 часов.