Лайф публикует видео обстановки в Джанкойском районе Крыма после серии взрывов

Спасатели продолжают тушить пожар в Джанкойском районе Крыма, где произошла детонация боеприпасов. В результате серии взрывов был повреждён участок железной дороги. Лайф снял обстановку на месте происшествия.

Джанкойский район Крыма, где из-за пожара произошла детонация боеприпасов. Видео © SHOT

На кадрах видно, что от площадки временного хранения боеприпасов поднимается столб дыма. Железнодорожный переезд, расположенный вблизи места взрыва, не работает. Власти региона приняли решение останавливать пассажирские поезда на станции Владиславовка, а затем доставлять жителей до ближайшей автостанции на автобусах.

По словам главы республики Сергея Аксёнова, из зоны происшествия было эвакуировано около двух тысяч человек. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает, жители Азовского и Майского временно размещены в школах соседних сёл.