Из России хотят запретить вывоз нефтепродуктов, предназначенных для внутреннего рынка

Российский Минфин намерен пресечь реализацию схем по экспорту бензина и дизтоплива, предназначенных для использования на внутреннем рынке. Об этом во вторник пишет "Коммерсант". В самом ведомстве уточнили, что запрет может коснуться экспорта объёмов, за которые бюджет выплачивает нефтяникам субсидии по демпферу.

По словам собеседников издания, трейдеры в последнее время активно скупают топливо на внутреннем рынке, чтобы затем отправить на экспорт. Прежде прибегать к такой схеме было крайне невыгодно — во внутреннюю цену был заложен акциз и НДС, однако одним из последствий экономических санкций стал возникший в стране профицит топлива. Биржевая цена на него снижалась, несмотря на высокие цены на нефть. Свою роль здесь сыграли и те самые выплаты по демпферу, которые компенсируют НПЗ большую часть разницы между ценой внутреннего рынка и экспортной альтернативой.

"Эта ситуация возможна, когда выплата по демпферу превышает сумму акциза по дизельному топливу или бензину. Мы изучим вопрос, оценим экономику поставок на экспорт при приобретении топлива на внутреннем рынке с акцизом в июне–июле и определимся с необходимостью принятия мер", — заявили изданию в Минфине.