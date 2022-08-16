Инспектора ГИБДД задушили во сне в гостях у сестры, но убийца может избежать наказания

В Татарстане инспектора ГИБДД задушили во сне. Трагедия произошла в гостях у троюродной сестры погибшего, где мужчина остался ночевать. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Всё случилось в городе Нижнекамске. После дежурства старший лейтенант Расим зашёл в гости к троюродной сестре. Молодые люди выпивали, и спустя время инспектор засобирался домой. Однако гостеприимные родственники предложили остаться, Расим согласился. Утром мужчину обнаружили мёртвым.

Теперь родные полицейского боятся, что виновный избежит наказания. В убийстве жена погибшего подозревает супруга той самой сестры — Сергея. Она уверена в том, что он набросился на мирно спящего Расима и расправился с ним.

С версией супруги согласны и знакомые полицейского. Они признались, что у подозреваемого случались частые приступы агрессии под воздействием алкоголя. По словам родственников, Сергей имеет много связей в регионе и уже нанял адвоката.