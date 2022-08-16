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16 августа, 08:34

Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за раскрытие данных участников спецоперации

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить бот, публикующий личные данные российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также телеграм-каналы, публикующие фейки.

"Суд постановил признать виновным Telegram и назначил наказание в виде штрафа в размере четырёх миллионов рублей", — огласил решение судья.

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А ранее московский суд выписал компании Spotify штраф в размере 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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