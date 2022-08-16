Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за раскрытие данных участников спецоперации
Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за отказ удалить бот, публикующий личные данные российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а также телеграм-каналы, публикующие фейки.
"Суд постановил признать виновным Telegram и назначил наказание в виде штрафа в размере четырёх миллионов рублей", — огласил решение судья.
А ранее московский суд выписал компании Spotify штраф в размере 500 тысяч рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.
Обложка ©
Shutterstock