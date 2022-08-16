ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 августа 2022, 08:32
3338

В Совфеде призвали победоносно завершить "Операцию Z" на западных границах Украины

Сенатор Джабаров призвал победоносно завершить "Операцию Z" на западных границах Украины

Россия должна раз и навсегда избавить украинский народ от кровавого режима неонацистов в Киеве, заявил первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его мнению, чтобы защитить мирное население от дальнейшей агрессии со стороны террористических групп, специальная военная операция должна "победоносно завершиться на западных границах Украины".

По его словам, регионы, которые не затронут денацификация и демилитаризация, всё равно останутся проектом "Анти-Россия". Сенатор объяснил, что в эти области будет продолжать поступать оружие из НАТО и оттуда будут прилетать смертоносные "подарки" на освобождённые территории.

"Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины", — сказал он.

Шойгу: В НАТО признали, что Россия достигнет целей спецоперации на Украине
Шойгу: В НАТО признали, что Россия достигнет целей спецоперации на Украине

Ранее военный эксперт Сивков высказывал мнение, что специальная военная операция закончится на границе между Польшей и Украиной и после полной капитуляции Незалежной. А в дальнейшем уже вся территория будет освобождена, какие-то регионы захотят войти в состав России или стать суверенными — это их право, сказал он.

BannerImage

ТАСС / Гердо Владимир

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Совет Федерации
  • Владимир Джабаров
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar