Россия должна раз и навсегда избавить украинский народ от кровавого режима неонацистов в Киеве, заявил первый замглавы международного Комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его мнению, чтобы защитить мирное население от дальнейшей агрессии со стороны террористических групп, специальная военная операция должна "победоносно завершиться на западных границах Украины".

По его словам, регионы, которые не затронут денацификация и демилитаризация, всё равно останутся проектом "Анти-Россия". Сенатор объяснил, что в эти области будет продолжать поступать оружие из НАТО и оттуда будут прилетать смертоносные "подарки" на освобождённые территории.

"Вывод напрашивается сам по себе. Специальная военная операция должна победоносно завершиться на западных границах Украины", — сказал он.