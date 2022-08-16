Шойгу предупредил, что появление атомного флота у Австралии откроет ящик Пандоры

Вашингтон утверждает, что Австралии необходим собственный атомный подводный флот якобы для компенсации нарастающего потенциала ВМС Китая, однако это откроет ящик Пандоры, так как даст повод другим государствам начать развивать аналогичные вооружения. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

"Ещё одна опасная региональная тенденция — это нацеленность AUKUS на развитие в Австралии атомного подводного флота. Реализация этого плана окажет комплексное негативное влияние на глобальную и региональную безопасность, создаст условия для подрыва Договора о нераспространении ядерного оружия", — сказал Шойгу, добавив, что, если у Австралии появятся атомные подлодки, в мире возобновится гонка ядерных вооружений.

По мнению министра, доводы о необходимости развития флота в стране фактически повторяют логику, к которой прибегали США, пытаясь обосновать выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Тогда Вашингтон заявлял, что ему необходимо компенсировать усилия России и Китая по созданию ракет с дальностью полёта, якобы запрещённой договором.