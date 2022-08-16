Шойгу назвал абсурдом вбросы о планах России применить химоружие на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что сообщения некоторых западных СМИ о возможном применении Россией химического оружия на Украине являются абсурдными. Он напомнил, что оно было уничтожено в РФ ещё в 2017 году.

"Абсурдными являются и утверждения о возможном применении на Украине химического оружия. Напомню, что, в отличие от США, такое оружие было полностью уничтожено в нашей стране ещё в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств", — сообщил Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности.

По словам главы оборонного ведомства, провокации с использованием отравляющих веществ в Сирии стали визитной карточкой общественных организаций вроде "Белых касок", которые спонсируются западными странами. Как подчеркнул министр, целью данных информационных вбросов является "отвлечение внимания от обнаруженных на Украине фактов проведения специалистами США запрещённых военно-биологических исследований".