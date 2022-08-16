У российской команды забрали приглашение на чемпионат мира по Dota 2

Российская киберспортивная команда Virtus.pro не выступит на турнире The International 11, который считается чемпионатом мира по игре Dota 2, несмотря на ранее полученное приглашение. Об этом сообщается на сайте организаторов соревнований.

Virtus.pro не попала в список участников, так как в официальном рейтинге занимает 13-е место, которое не даёт прямого попадания на турнир. При этом, по версии другого портала, который занимается подсчётом рейтингов и баллов, российский коллектив занимает 12-ю строчку, что даёт право выступить на турнире. Примечательно и то, что сами спортсмены ранее сообщили, что получили приглашение на турнир.