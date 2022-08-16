Североатлантический альянс перестал скрывать агрессивный настрой, в документах НАТО сегодня закреплены претензии на глобальное доминирование, в том числе на территории Африки, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"НАТО сбросило маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности. Сегодня в документах стратегического планирования альянса закреплены претензии на глобальное доминирование", — сказал он на открытии конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022" в Москве.

Шойгу отметил, что, по мнению Запада, существующую систему международных отношений должен заменить миропорядок, основанный на определённых правилах. Однако суть их заключается в том, что кандидат в "демократические партнёры" НАТО либо должен утратить суверенитет и встать якобы на "правильную сторону истории", либо он попадёт в категорию так называемых авторитарных режимов и против него будут применять любые методы воздействия, вплоть до силового давления.