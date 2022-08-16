Путин обвинил Запад в разрушении системы европейской безопасности

Запад сознательно ломает систему европейской безопасности и грубо пытается подчинить своей воле неугодные страны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своём обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

"Коллективный Запад, так называемый коллективный Запад, целенаправленно разваливает систему европейской безопасности, сколачивает всё новые военные альянсы. США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны", — сказал глава государства.

По его словам, там угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства "подчиниться их воле, жить по чужим для них правилам". Российский лидер отметил, что конечная цель Запада — сохранить доминирование, "ту модель, которая позволяет паразитировать на всём мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой".