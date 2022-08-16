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Регион
Опубликовано 16 августа 2022, 07:42

Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.

"Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке", — сказал глава государства в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.

Путин: Спецоперация на Украине соответствует Уставу ООН
Путин: Спецоперация на Украине соответствует Уставу ООН

В своей речи российский лидер также отметил, что Запад проводит политику сдерживания любых альтернативных путей развития, чтобы сохранить ускользающую из его рук гегемонию.

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kremlin.ru

Андрей Бражников
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