Путин указал на попытки США затянуть конфликт на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон пытается затянуть конфликт на Украине, а также разжигает противоречия в Азии, Африке и Латинской Америке.

"Ситуация на Украине показывает, что США пытаются затянуть этот конфликт. И точно так же они действуют, разжигая конфликтный потенциал в Азии, Африке, Латинской Америке", — сказал глава государства в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности.