Аксёнов сообщил об эвакуации людей из района детонации боеприпасов на севере Крыма
Аксёнов: Из-за детонации боеприпасов в Крыму эвакуировали почти 2 тысячи человек
В результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма повреждения получили жилые дома. Как сообщил глава Республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Россия 24", на данный момент из зоны ЧП эвакуировано около двух тысяч человек.
"Мы около двух тысяч людей эвакуировали с пятикилометровой зоны. Все размещены, сейчас всех накормят. Детонация закончится — пойдём обследовать повреждения: есть повреждения жилых домов. Из зоны людей почти всех вывезли, вот принимаем последнюю партию", — сообщил он.
Напомним, сегодня в Сети очевидцы публиковали кадры взрыва на территории республики. Для выяснения обстоятельств глава Республики Крым Сергей Аксёнов выехал на место происшествия. Позже стало известно, что в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. По словам Аксёнова, пострадало два человека.
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