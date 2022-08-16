Аксёнов сообщил об эвакуации людей из района детонации боеприпасов на севере Крыма

В результате детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма повреждения получили жилые дома. Как сообщил глава Республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала "Россия 24", на данный момент из зоны ЧП эвакуировано около двух тысяч человек.

"Мы около двух тысяч людей эвакуировали с пятикилометровой зоны. Все размещены, сейчас всех накормят. Детонация закончится — пойдём обследовать повреждения: есть повреждения жилых домов. Из зоны людей почти всех вывезли, вот принимаем последнюю партию", — сообщил он.