Дипломат Кабулов: Часть бывших афганских спецназовцев примкнула к нацгруппам на Украине

Некоторые боевики афганского спецназа присоединились к украинским группировкам. Об этом сообщил РИА "Новости" спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

По его словам, речь идёт о спецназовцах, которые в большом количестве бежали из страны после смены режима. Несмотря на обещания США, силовиков не забрали, и теперь они "болтаются" в ожидании разрешения на въезд в Штаты, объяснил Кабулов. Он считает, что Вашингтон и не собирается пускать в страну бывший афганский спецназ. По мнению дипломата, это "абсолютно хамская манера американцев".

"Так вот, эти спецназовцы, часть из них присоединяется к игиловцам* и воюет — как в Ираке, как в Сирии, — это очень предсказуемо. По-моему, мы с вами говорили, что это повторение иракского сюжета, в результате которого образовался ИГИЛ*. А другая часть из этих бывших спецназовцев как наёмники: за деньги, видимо, им пообещали, ведь на что-то жить надо, — они присоединяются к украинским нацистам", — пояснил Кабулов.

Ранее Лайф писал, что Следственный комитет РФ расследует уголовные дела в отношении более чем 70 иностранных наёмников, которые принимали участие в боевых действиях на Украине. Среди них — граждане США, Канады, Великобритании, Норвегии, Грузии и других стран.