Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах

Россиянам следует соблюдать масочный режим в общественных местах из-за всплеска заболеваемости ковидом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, напомнив, что также нужно вовремя ревакцинироваться.

"Сейчас идёт период подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы всё-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались", — сказал он.