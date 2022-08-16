Мурашко призвал россиян носить маски в общественных местах
Россиянам следует соблюдать масочный режим в общественных местах из-за всплеска заболеваемости ковидом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, напомнив, что также нужно вовремя ревакцинироваться.
"Сейчас идёт период подъёма заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы всё-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались", — сказал он.
Напомним, в России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Первым российским регионом, который решил вернуть масочный режим в общественных местах, стала Бурятия. А накануне аналогичные требования были приняты и в Республике Алтай.
ТАСС / Владимир Гердо