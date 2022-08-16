На оставленных ВСУ позициях нашли запрещённые французские мины EMP F2

Особенность этих мин заключается в том, что после их установки в боевое положение, устройства невозможно извлечь или обезвредить. Использование этих объектов является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 г.