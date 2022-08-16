На оставленных ВСУ позициях нашли запрещённые французские мины EMP F2
Украинские Вооружённые силы при отступлении используют французские противотанковые мины EMP F2. Данные устройства невозможно обезвредить, что является прямым нарушением требований Женевской конвенции, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Так, 14 августа южнее Артёмовска ДНР на позициях, оставленных подразделениями 72-й механизированной бригады ВСУ, российскими военнослужащими обнаружено более 50 противотанковых мин французского производства EMP F2", — сообщил Конашенков.
Особенность этих мин заключается в том, что после их установки в боевое положение, устройства невозможно извлечь или обезвредить. Использование этих объектов является прямым нарушением требований второго протокола "О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств", являющегося частью Женевской конвенции о запрещении или ограничении применения оружия неизбирательного действия, принятой в Нью-Йорке 10 октября 1980 г.
Ранее Лайф сообщал, что на бывших украинских позициях под Соледаром в Донецкой Народной Республике найдены боеприпасы иностранного производства. Находка была обнаружена разведчиками батальона Народной милиции ЛНР. Военнослужащим удалось обезвредить немецкую противобортовую мину DM12. Редкий боеприпас предназначен для уничтожения бронированной техники.
ТАСС / Станислав Красильников