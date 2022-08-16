Российские военные поразили два украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР и Харьковской области

Российские военные в ходе спецоперации на Украине поразили два взвода реактивных систем залпового огня "Град" ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражено два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Вернополье Харьковской области", — сказал он.

Также за прошедшие сутки были подавлены три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 в районах населённых пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артёмовск, Бахмутское, Яковлевка ДНР, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области.