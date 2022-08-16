ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 августа 2022, 06:45
5547

Российские военные поразили два украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР и Харьковской области

Российские военные в ходе спецоперации на Украине поразили два взвода реактивных систем залпового огня "Град" ВСУ в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражено два взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах населённых пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Вернополье Харьковской области", — сказал он.

Также за прошедшие сутки были подавлены три артиллерийских взвода орудий "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30 в районах населённых пунктов Новомихайловка, Звановка, Северск, Артёмовск, Бахмутское, Яковлевка ДНР, Полтавка и Новоандреевка Запорожской области.

ВКС России высокоточным ударом уничтожили более 260 украинских военных в ДНР
ВКС России высокоточным ударом уничтожили более 260 украинских военных в ДНР

Ранее Лайф писал, что российские войска уничтожили более 70 солдат ВСУ в районе железнодорожной станции Гавриловка в Харьковской области. Удары наносились высокоточными ракетами большой дальности морского и наземного базирования, а также реактивными системами залпового огня. Движение на данном участке железной дороги полностью заблокировано.


BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Оксана Попова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar