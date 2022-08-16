Против российских Су-35 Украина выставит словацкие МиГ-29 Истребители ещё не привезли на Украину, но эксперты уже делают прогнозы, сколько эти машины продержатся в бою против российских истребителей Су-35 и Су-57. 23474 23474 МиГ-29 ВВС Украины. Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

Сколько самолётов на Украине

В середине августа министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава в ближайшее время может передать Украине истребители МиГ-29. Эти машины постепенно выводятся из авиапарка ВВС страны, в перспективе заменить их могут американские истребители F-16. Словакия оценивает поставку самолётов в 300 млн евро.

Такое решение могло быть принято на фоне больших потерь украинской авиации. По данным Минобороны России, ВВС Украины потеряли не менее 267 самолётов разного типа. МиГ-29 был одним из самых массовых боевых истребителей в Военно-воздушных силах Украины: всего на вооружении ВВС находилось около 70 таких машин в разном состоянии. Пригодных к полётам машин, по мнению американских аналитиков, на Украине было около 40.

Су-35. Фото © Shutterstock

До начала "Операции Z" в распоряжении ВВС Украины было шесть эскадрилий на трёх базах — по одной в западной, центральной и южной областях Украины. Однако высокая точность российских ракет и спорное состояние украинских истребителей вынудили военных возвращать с хранения самолёты, которые никогда не предназначались для боевых действий. Одним из таких истребителей стал МиГ-29 пилотажной группы "Украинские соколы".

Интересно, что после распада СССР примерно 80% всего парка МиГ-29 осталось за пределами России. Однако возврат истребителей из стран Восточной Европы, производство новых машин и модернизация советского парка позволили достичь хороших результатов: в данный момент в ВВС и Морской авиации ВМФ России находится около 200 МиГ-29 различной модификации. Большую часть из них составляют современные МиГ-29СМТ. Бывший командир авиаполка ВВС СССР, полковник запаса Евгений Байковский отметил, что в современных конфликтах количество истребителей может превзойти качество лишь в том случае, если более технологичная сторона конфликта вообще не принимает участия в боевых действиях.

Если говорить конкретно про МиГ-29, то на Украине остались советские машины в модификациях 9-12 и 9-13. Соответственно, первая и вторая — серийные машины (год выпуска — 1983-й и 1986-й). Они были неплохими до начала нулевых, но потом авионика, радары и ракеты перешагнули через поколение, и теперь такие машины бесполезны Евгений Байковский Бывший командир авиаполка ВВС СССР, полковник запаса

МиГ-29 против Су-35

Байковский отметил, что словацкие МиГ-29 находятся на одном технологическом уровне с украинскими истребителями.

Словакия не может ничего революционного предложить в плане технологий. Их истребители — это машины в версии 9-12СД, модернизированный истребитель первых лет выпуска. Они "видят" только машины-одноклассники в крайне узком спектре и на дистанции до 50 километров. Говорить о боевой эффективности в сравнении с российскими Су-30 или Су-35 нет никакого смысла, поскольку это принципиально разные машины Евгений Байковский Бывший командир авиаполка ВВС СССР, полковник запаса

Кроме наземных комплексов ПВО украинские истребители МиГ-29 часто поражаются российскими истребителями Су-30 и Су-35. Подполковник запаса ВВС России Игорь Лихват считает, что сравнение украинских МиГ-29 с современными российскими машинами по меньшей мере неуместно.

Это вопрос из категории "а что лучше: "мерседес" или "таврия?" Украинские МиГ-29 остались глубоко в СССР. Украина не уделяла этим машинам достаточно внимания, чтобы они были современными. У Су-30СМ бортовая РЛС позволяет одновременно сопровождать 15 и более воздушных целей и обстреливать четыре из них. При этом дальность обнаружения цели составляет 140 километров. В случае с Су-35 ситуация для МиГ-29 гораздо хуже: такие цели, как МиГ-29, засекаются с дальности 400 километров Игорь Лихват Подполковник запаса ВВС России

Слова Лихвата подтверждают и сведения собеседников Лайфа из зоны СВО. По данным источников, наибольший процент перехватов украинских МиГ-29 и Су-27 российские истребители осуществляли после применения основного вооружения. По словам Игоря Лихвата, такой способ позволяет исключить дополнительные вылеты авиации и снизить нагрузку на самолёты ВКС.

Это называется "смешанный тип нагрузки". Когда вместе с крылатыми ракетами большой дальности на борт ставятся ракеты класса "воздух – воздух". Большую работу в целеуказании делают другие истребители, которые находятся в воздушном пространстве противника, а также комплексы ПВО. С такими самолётами, как Су-25, система ПВО разбирается самостоятельно, а цели покрупнее, например МиГ-29, поражают издалека — с безопасного расстояния Игорь Лихват Подполковник запаса ВВС России

Правила воздушного боя

Проблема словацких МиГ-29 на Украние заключается ещё и в том, что истребители этого типа можно размещать не везде. Значительная часть аэродромов в стране разрушена первой волной ударов — ракеты "Калибр" и "Оникс" уничтожили большинство взлётно-посадочных полос и ангаров с истребителями. Последним убежищем для МиГ-29 может стать военный аэродром Мартыновка в Николаевской области.

Фото © Wikipedia

Вероятно, его украинские военные строители начали восстанавливать и расширять в ожидании прибытия истребителей МиГ-29 из Словакии. Стоянка для истребителей и хорошая взлётная полоса были построены ещё в СССР. Тогда же на территории комплекса были возведены мощные защитные ангары, способные выдержать сильный авиаудар.

Некоторые зарубежные эксперты полагают, что по завершении строительства этого объекта часть активности украинской авиации в небе Донбасса может сойти на нет, а ВСУ сосредоточатся на защите южных регионов страны, смирившись со стратегическим поражением на юго-востоке.

Как именно будут развиваться события, покажет время, однако ВС РФ не анонсировали больших наступательных действий на юге страны. Военные объекты ВСУ уничтожаются в основном крылатыми ракетами и другим высокоточным вооружением, и одной из целей в случае необходимости может оказаться военный аэродром Мартыновка.

Эксперты полагают, что общая численность истребителей МиГ-29 в украинских ВВС после достройки аэродрома и переброски машин из Словакии может приблизиться к 30–40 единицам. Однако полной уверенности в том, что эти самолёты не будут уничтожены авиаударом, ни у западных экспертов, ни у лётчиков ВСУ в данный момент нет. Украинская армия испытывает острый дефицит систем обнаружения и средств ПВО, а без них любые полёты, как и активность авиации вообще, становятся бессмысленными.

МиГ-29 ВВС Словакии. Фото © Shutterstock Поможет ли Украине поставка истребителей из Словакии? 0 Да, поможет Нет, не поможет Затрудняюсь ответить

Авторы Сергей Андреев