Почему украинская разведка провалила операцию по угону самолётов из России 23 июля стало ясно, что США не смогут дать Киеву истребители. Тогда разведка Украины вместе с MI6 попыталась подкупить российского пилота, чтобы он помог им угнать истребитель. 21666 21666 Ту-22М3. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Последние новости по Украине на сегодня

25 июля стало известно, что ФСБ пресекла операцию Главного управления разведки Украины по угону боевых самолётов ВКС России. Планы противника были раскрыты на самом раннем этапе, также доказана причастность разведки НАТО. Представители украинских спецслужб, действуя от имени официальной власти, пытались завербовать российского лётчика, которому пообещали до двух миллионов долларов, а также политическое убежище для него и его семьи.

Получить истребители любой ценой сегодня — идея фикс для Киева. Потеряв в 90-х и нулевых солидный авиапарк, доставшийся в наследство от СССР, ВСУ к началу спецоперации столкнулись с дефицитом боевых самолётов. В строю оставалось немного машин, и в основном это были старые модели — Су-25, Су-27, Су-24М, МиГ-29. Большая часть из них была уничтожена ВКС России на земле и в воздухе в феврале. С этого момента Зеленский умоляет Запад "закрыть небо Украины", прислав хоть какие-нибудь истребители — советские, американские времён холодной войны, французские, шведские. Это желание импульсивно, так как в ВСУ явная нехватка собственных пилотов, практически разрушена инфраструктура, а под западные модели её нет и не было вовсе. Видимо, последней каплей стал официальный отказ Белого дома, озвученный в минувшую пятницу, прислать Киеву партию F-16, Gripen, Rafale.

Запад до сих пор отказывается ввязываться в прямой конфликт с Россией, чем, скорее всего, и обусловлена щепетильность с вероятной передачей истребителей. Зато западные спецслужбы решили помочь Украине добыть машины другим способом.

ГУР МО Украины, или Настоящий детектив

Вряд ли операция по угону готовилась долго: всё шито белыми нитками, видно, что кураторы СБУ и ГУР полагались на алчность, превратное представление о российских военных и авось. Сотрудники украинских спецслужб действовали от имени Киева, намекая на предоставляемые гарантии — безопасность и вознаграждение.

Cу-34. Фото © Wikipedia

К операции привлекли инфодиверсантов из Центра инфопсихологических операций ВСУ (ЦИПСО), мастеров гибридной войны, ответственных за создание негативного образа России, телефонный шантаж россиян, вбросы про тяжёлое положение в России и Российской армии, перехват повестки в массмедиа. Также привлекли старого товарища — болгарского журналиста Христо Грозева, сотрудника издания Bellingcat, признанного в России иноагентом. Участники заговора не стали тратить время на шифровку данных: переписка велась в мессенджерах (даже не через секретный чат).

Вербовщики полагали, что российский самолёт проще угнать во время боевого вылета. Сначала пилот должен был сфотографировать номер на фоне техники, после — вывезти свою семью в нейтральную страну — Болгарию, Германию или Прибалтику, после этого угнать самолёт и посадить его на подконтрольный ВСУ аэродром Канатово в Кировоградской области. Предполагалось, что угонят Су-24, Су-34 или бомбардировщик Ту-22М3. С точки зрения боевой эффективности один истребитель или ракетоносец ничего не значит, но зато какой пиар!

В Сети есть фрагмент разговора пилота с одним из вербовщиков.

— Мы вам объяснили, что наша цель — это самолёт. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион. Можем с вами договориться — отдельно сверху ещё миллион, я вам гарантирую", — сказал агент в ходе обсуждения условий.

Интересно, что изначально наш пилот воспринял всё как шутку: настолько всё напоминало пародию на среднестатистический блокбастер про шпионов. Когда он понял серьёзность намерений, сразу связался уже со спецслужбами. По его словам, украинские агенты не скрывали, что хотят всей этой историей мотивировать на предательство страны и других российских лётчиков.

Главный козырь, которым пытались мотивировать перебежчика, — европейский паспорт и безбедная жизнь за границей. В качестве демонстрации серьёзности намерений лётчику предлагалось четыре тысячи долларов сразу и ещё 11 тысяч на следующем этапе.

Британский след на Украине и помощь НАТО

Сразу же после поступившего сообщения в работу включились сотрудники ФСБ, которые и вели всю операцию вплоть до развязки с разоблачением агентов. Пилот получил указание продолжать общение с ГУР, что позволило раскачать украинских вербовщиков на выдачу секретной информации.

Также изначально было известно, что операцией по угону российских истребителей руководили сотрудники британской разведки MI6. На британцев вышел сам Грозев, который, судя по всему, давно имеет там контакты.

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— О причастности Грозева к MI6 нам известно не только из его заявлений. <...> Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона", — рассказали в ФСБ.

Можно предположить, что в качестве примера заговорщики вспомнили историю 46-летней давности с угоном истребителя МиГ-25 лётчиком Советской армии Виктором Беленко. В качестве ассистентов привлекли липецких девушек из околооппозиционных кругов, с которыми также активно контактировал Грозев. Они встретили курьера с деньгами на ж/д вокзале в Липецке.

Если пилота хотели подкупить, то штурмана, способного оказать сопротивление, — усыпить с помощью клофелина. Препарат был доставлен в Волгоград и закопан в лесу в условленном месте, где его и изъяли российские контрразведчики. Всего подготовили две упаковки по 10 ампул. Клофелин содержит действующее вещество клонидин. Он используется для лечения гипертонии, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, применяется при отмене наркотиков, при лечении болевых состояний. При передозировке человек погружается в глубокий сон, теряет сознание, возможен летальный исход. За клофелином тянется криминальный шлейф, и ассоциируется препарат с проститутками-аферистками, которые подмешивают этот препарат клиентам-жертвам, чтобы обчистить их карманы.

Задание онлайн

В отличие от шпионского фильма, где сценарист с режиссёром решают, каким будет финал, совместная операция ГУР и MI6 пошла не по плану и привела к нежелательному для них исходу. Выяснилось, что сотрудники украинских спецслужб выдали не только свою принадлежность к разведке, но и свои внешность и местоположение. Информация о заговорщиках высшего порядка пока не обнародована, зато известно о координаторе девушек-курьеров по имени Динар.

Пойманный с поличным, он наверняка сейчас зол на Грозева, который, по словам курьера, создал впечатление, что дело плёвое, а в результате подставил его. Также известно, что пилот, не пошедший на преступление, остался в двойном выигрыше — так как по закону в случае контролируемого сотрудничества полученные у вербовщиков деньги остаются у "жертвы". Так российский пилот помог ФСБ и заработал 15 тысяч долларов.

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Об имиджевых потерях Киева говорить не приходится — образ украинской власти вместе со всеми её структурами давно дискредитирован. Участие MI6 для российской контрразведки давно не новость, поскольку британцы постоянно вмешиваются в российско-украинские дела. В тактическом же плане заговорщики очень помогли ВКС РФ. В результате сотрудники ГУР, сами того не ведая, раскрыли схемы расположения своих установок ПВО и аэродромов: они передали якобы готовому на угон лётчику схемы зон действия ПВО на Юго-Востоке Украины, аэродромов Озёрное в Черниговской области и Староконстантинов в Хмельницкой, карты высот окрестностей аэродрома Прилуки в Черниговской области и Житомира в Житомирской. Плюс ко всему раскрыли число ПЗРК, состоявших на балансе ВСУ. После получения координат ВКС России ударили по объектам ВСУ из высокоточного оружия.

Бывший пилот истребителя палубной авиации ВМС США, лейтенант Барри Гейгер отметил, что раскрытие информации о зоне ПВО — это глупость, которая будет стоить ВСУ многих жизней.

Если эти данные проверят и выяснится, что схема пролёта давалась не для уничтожения машины в воздухе, а для её реального безопасного пролёта, то вся ПВО в этом районе может быть уничтожена в течение нескольких часов. Такие позиции нельзя оставить массово и быстро, поэтому это может быть очень большой проблемой для ВСУ Барри Гейгер Бывший пилот истребителя палубной авиации ВМС США, лейтенант

Потери ВСУ на Украине

Всё произошедшее — лишнее напоминание о том, что Киев находится в отчаянном положении, раз пошёл на такой шаг. ВСУ срочно требуются самолёты, которые они не могут ни купить, ни получить по "ленд-лизу". Даже если бы им удалось угнать российский истребитель — это бы никак не отразилось на текущем положении украинской армии в целом и ВВС Украины в частности. Киеву нужно по меньшей мере 400 самолётов для того, чтобы закрыть небо, а столько ни угнать, ни получить в рамках военной помощи Запада даже при всех благоприятных раскладах невозможно.

По одной из версий, злоумышленники преследовали также пропагандистские цели. Предательство российского пилота должно было показать, "как в России и Российской армии всё плохо, раз оттуда бегут квалифицированные пилоты”. Не зря к работе привлекли ЦИПСО и антироссийски настроенного журналиста. Верили ли сотрудники MI6 в успешный исход операции — вопрос открытый. Ясно лишь одно, что никаких дивидендов предатель получить не может, и, скорее всего, он просто станет заложником в руках украинских спецслужб. Если 46 лет назад можно было рассчитывать на денежное довольствие и на работу в качестве лектора для военных США, сегодня предателей используют и выбрасывают.

История с попыткой угона боевого самолёта — лишнее доказательство того, что российские спецслужбы работают чётко, а российские военные Родину не продают. Более правдоподобно может выглядеть сценарий, при котором украинские военные наконец осознают всю безнадёжность положения ВСУ и Киева и начнут переходить на сторону России.

Су-24. Фото © Wikipedia Почему ВСУ не смогли угнать истребитель из России? 0 Сработали топорно, не продумали детали Оперативно сработала контрразведка России Лётчики молодцы, не продали страну и товарищей Свой вариант в комментарии

Авторы Евгений Жуков