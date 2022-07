"Стелсы" над Украиной: Для чего США перебросили в Польшу истребители F-22 "Раптор"

Последние новости спецоперации на Украине

27 июля газета Минобороны США Stars and Stripes опубликовала новость о переброске в Польшу партии истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Шесть истребителей из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи на Аляске сначала прибыли на авиабазу Лейкенхит в Англии, затем отправились на 32-ю тактическую авиабазу в польском городе Ласк.

— F-22 будет заменён на истребитель Next Generation Air Dominance (NGAD), который будет летать вместе с F-35. В строю будут находиться F-15EX и F-16, — отмечал в мае прошлого года начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. При этом из полутора сотен находящихся в распоряжении ВВС США F-22 примерно треть парка не имеет боевого кода, только 40 машин готовы к немедленному развёртыванию. В 2020 году во время тренировочного полёта на авиабазе ВВС США Эглин потерпел крушение новый F-22. Как сообщалось, из-за неправильного обслуживания. В 2021 году при техническом обслуживании на базе ВВС Неллис в Неваде F-22 Raptor перегрелся и загорелся, в общей сложности урон составил 2,7 миллиона долларов.

По мнению экспертов, скорее всего, в Польше "Рапторы" пробудут недолго, не исключено, что затем они будут летать над Западной Украиной. Особенно это вероятно в случае военного вторжения поляков туда. Тогда есть вероятность создания бесполётной зоны. Правда, шести истребителей F-22 для этого маловато. Возможно, "Рапторы" будут использовать в разведывательных целях. При этом, если они подойдут близко к зоне интересов Вооружённых сил РФ, их могут попросту сбить наши системы ПВО. Как отмечал ранее Дейв Маджумдар из журнала The National Interest, "Рапторы" малозаметны, только если находятся на большом удалении от датчиков противника.

F-22 стал жертвой ряда технических компромиссов. Первый из них — сочетание малозаметности и эффективности боевой части. Хотелось всего и сразу, но пришлось выбирать. F-22 примерно на 50% состоит из полимерных композиционных материалов. В основу конструкции заложен принцип "первый обнаружил — первый поразил" (First look — first kill), для чего разработчиками использована технология Stealth. В 90-х это, несомненно, смотрелось как прорыв, но в XXI веке F-22 мало отличается от других машин, построенных с использованием таких технологий. Вопрос малозаметности — ахиллесова пята машины. Силовой набор крыла ради малозаметности также хотели сделать из композитных деталей на основе углепластиков, но потом выяснилось, что углепластиковые лонжероны менее практичны, чем титановые. Изменение материала деталей силового набора привело к тому, что пришлось спешно переделывать узлы и агрегаты, что усложнило конструкцию.