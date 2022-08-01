"Стелсы" над Украиной: Для чего США перебросили в Польшу истребители F-22 "Раптор" В ближайшее время в Польше будут размещены американские истребители F-22. Уникальные машины почти не использовались за рубежом, их появление в Европе вызывает беспокойство экспертов. 31 июля, 21:40 F-22 "Раптор". Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia

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27 июля газета Минобороны США Stars and Stripes опубликовала новость о переброске в Польшу партии истребителей пятого поколения F-22 Raptor. Шесть истребителей из 90-й экспедиционной истребительной эскадрильи на Аляске сначала прибыли на авиабазу Лейкенхит в Англии, затем отправились на 32-ю тактическую авиабазу в польском городе Ласк.

F-22 Raptor. Фото © ТАСС / Zuma

В планах НАТО разместить ещё столько же "Рапторов" на базе Суда-Бей на греческом острове Крит. По официальной версии, это нужно для сдерживания России на восточном фланге альянса. Изменят ли "Рапторы" баланс сил? Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что шесть истребителей — незначительная сила по меркам боевых действий.

Шесть истребителей — это не та цифра, о которой можно говорить как о серьёзной угрозе. Вот если бы их прибыло штук, скажем, пятьдесят, тогда можно было бы задуматься Алексей Леонков Военный эксперт

Однако вдруг американцы пришлют ещё, тогда по крайней мере запад Украины в случае вторжения туда Польши станет бесполётной зоной?

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Главная проблема в том, что у самих США мало самолётов F-22 Raptor. Их производство было прекращено в 2011 году, и сейчас они понемногу снимаются с вооружения. Несколько раз заходил разговор о повторном запуске производственной линии F-22, но это, судя по всему, нерентабельно. Ветеран Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов Алекс Холлингс отметил, что возобновлять производство этой машины не так уж и выгодно.

Как бы просто это ни звучало, но правда заключается в том, что повторный запуск производственной линии F-22, вероятно, будет стоить столько же или даже дороже, чем разработка совершенно нового и потенциально лучшего истребителя Алекс Холлингс Ветеран Корпуса морской пехоты Соединённых Штатов

Всего, включая прототипы (YF-22 и YF-23), было произведено 195 "Рапторов" (изначально планировалось 750). Производство нужного количества F-22 сегодня обойдётся примерно в 50 млрд долларов, то есть стоимость одного истребителя — 216 млн долларов, почти в три раза больше, чем цена F-35. Согласно бюджетной заявке Пентагона на 2023 финансовый год, ВВС США спишут 33 истребителя F-22 Raptor в ближайшее время.

— F-22 будет заменён на истребитель Next Generation Air Dominance (NGAD), который будет летать вместе с F-35. В строю будут находиться F-15EX и F-16, — отмечал в мае прошлого года начальник штаба ВВС США Чарльз Браун. При этом из полутора сотен находящихся в распоряжении ВВС США F-22 примерно треть парка не имеет боевого кода, только 40 машин готовы к немедленному развёртыванию. В 2020 году во время тренировочного полёта на авиабазе ВВС США Эглин потерпел крушение новый F-22. Как сообщалось, из-за неправильного обслуживания. В 2021 году при техническом обслуживании на базе ВВС Неллис в Неваде F-22 Raptor перегрелся и загорелся, в общей сложности урон составил 2,7 миллиона долларов.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, держать "Рапторы" в пригодном для использования виде Польше не по карману.

У них только половина "Рапторов" осталась в строю. Я вообще не могу себе представить, чтобы американцы передали полякам "Рапторы". Эта машина невероятно дорогостоящая в обслуживании и проблемная. США сейчас не могут наладить выпуск этих "Рапторов" и не могут держать их в исправном состоянии, поскольку не хватает комплектующих Константин Сивков Военный эксперт

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По мнению экспертов, скорее всего, в Польше "Рапторы" пробудут недолго, не исключено, что затем они будут летать над Западной Украиной. Особенно это вероятно в случае военного вторжения поляков туда. Тогда есть вероятность создания бесполётной зоны. Правда, шести истребителей F-22 для этого маловато. Возможно, "Рапторы" будут использовать в разведывательных целях. При этом, если они подойдут близко к зоне интересов Вооружённых сил РФ, их могут попросту сбить наши системы ПВО. Как отмечал ранее Дейв Маджумдар из журнала The National Interest, "Рапторы" малозаметны, только если находятся на большом удалении от датчиков противника.

— На малых расстояниях Raptor появится на инфракрасных датчиках точно так же, как и любой другой самолёт, — предупреждал военный эксперт Дейв Маджумдар.

Билеты в жизнь для пятого поколения

Истребитель разрабатывался в 80-х, а его серийное производство начато лишь в 1997 году. В 2005-м машина поступила на вооружение ВВС США. На F-22 возлагались большие надежды, в него было вложено беспрецедентное количество средств (себестоимость одной машины — 146,2 млн долларов, а с учётом всех косвенных затрат— 350 млн долларов). Перекос впечатляет в свете того, что сначала планировали потратить не более 40 млн долларов на одну машину.

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

F-22 стал жертвой ряда технических компромиссов. Первый из них — сочетание малозаметности и эффективности боевой части. Хотелось всего и сразу, но пришлось выбирать. F-22 примерно на 50% состоит из полимерных композиционных материалов. В основу конструкции заложен принцип "первый обнаружил — первый поразил" (First look — first kill), для чего разработчиками использована технология Stealth. В 90-х это, несомненно, смотрелось как прорыв, но в XXI веке F-22 мало отличается от других машин, построенных с использованием таких технологий. Вопрос малозаметности — ахиллесова пята машины. Силовой набор крыла ради малозаметности также хотели сделать из композитных деталей на основе углепластиков, но потом выяснилось, что углепластиковые лонжероны менее практичны, чем титановые. Изменение материала деталей силового набора привело к тому, что пришлось спешно переделывать узлы и агрегаты, что усложнило конструкцию.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, отправка шести "Рапторов" в Польшу больше имеет имиджевый характер. Посылая свои самые дорогие и выстраданные самолёты, США как бы демонстрируют свою поддержку "демократических ценностей" в Польше и на Украине.

Если бы угроза была реальной, то США постарались бы провести переброску в тайне. А раз сказали об этом в открытую, значит, демонстрируют, что они не хотят прямого конфликта, просто восточные границы альянса защищают. А то, не дай бог, Россия подумает, что это акт прямой агрессии и ещё ударит чем-нибудь в ответ Алексей Леонков Военный эксперт

В принципе, провокаций со стороны той же Польши всё-таки стоит ожидать. Незаметно подлететь и нанести удар по гражданскому объекту на Украине, а потом обвинить в этом Россию — более чем реальная перспектива с учётом удара, который ВСУ наносили по СИЗО в Еленовке, где находятся пленные азовцы.

Западным оппонентам следует помнить, что у России есть целый комплекс средств противодействия "Раптору". Если в 2020 году более старые ЗРК С-300В4 позволили ПВО Венесуэлы перехватить американские "стелсы", то С-400 уж точно сможет это сделать быстрее и эффективнее. Также не стоит забывать про ЗРК "Бук-M3", специально предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями. Стоящие на вооружении Армии России истребители Су-30 и Су-35 способны засекать такие истребители, как F-22, на расстоянии 250 километров. Су-35 более манёвренный, чем американский "Раптор", а также превосходит его по радиолокационной диаграмме направленности. Таким образом, подлететь незаметно не получится. А о бесполётной зоне Киеву пока остаётся только мечтать.

Фото © ТАСС / Zuma / Master Sgt. Jeremy T. Lock Для чего истребители F-22 перебрасывают в Польшу? 0 Польша усиливает свою безопасность Для провокации Для слежения за российскими истребителями

Авторы Сергей Андреев