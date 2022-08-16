Мать женских батальонов: Активист ЛГБТ и поэт Ярина Черногуз стала на Украине разведчиком и карателем Ярая русофобка Ярина Черногуз теперь в почёте на Украине. Она и морпех, и разведчица, и поэт, и мать-одиночка. Чем она прославилась? 26502 26502 Коллаж © LIFE. Фото © Womanmagazine-npp.com

На Украине из 27-летней Ярины Черногуз вылепили героиню без страха и упрёка. Едва окончив школу, она якобы по зову сердца присоединилась к Евромайдану, не боясь лезть в гущу событий. Однако, судя по её профилю в соцсетях, Черногуз в то время обходила все конфликты стороной и тусовалась в мирном лагере, который разбили в Киеве местные представители ЛГБТ.

Ярина Черногуз. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yara_chornohuz

К карательным операциям в Донбассе Ярина Черногуз присоединилась одной из первых. По легенде, она записалась в волонтёры и поехала на фронт боевым медиком в составе добровольческого батальона "Госпитальеры". Встречаются парадные снимки, где она в военной форме. Параллельно Ярина Черногуз отучилась на гуманитарном факультете в Киево-Могилянской академии.





В 2020 году Ярина Черногуз успешно сдала экзамены на морпеха. Западные СМИ облетело фото, где она на учениях тащит огромное полено по грязи наравне с мужчинами.

— Ярина Черногуз проложила путь другим женщинам в ВСУ. Благодаря ей появился женский ветеранский батальон, который борется за права женщин в нашей армии! — рукоплескали украинские СМИ.

Сама Черногуз объяснила своё решение стать морпехом местью.

Ярина Черногуз со своим погибшим якобы женихом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yara_chornohuz

— Я стала простым матросом и служу теперь как воин, потому что от пули донбасского снайпера погиб мой жених — военнослужащий Николай Сорочук, — объясняла она.

Служба в морской пехоте не помешала ей опубликовать сборник её стихов. У неё есть малолетняя дочь — кто отец, неизвестно.

Специальную военную операцию на Украине Ярина Черногуз встретила в должности разведчицы. Чем именно она занимается, информации нет. Если судить по её соцсетям, на фронте она лоббирует введение в меню ВСУ веганской еды, накладывает военный камуфляж.







Подруга с радугой

Ярина Черногуз — координатор инициативы "Переходи на украинский" и организатор проекта "Мовомарафон-25". Известно, что, если при ней заговорить на русском, она буквально взорвётся от злости.

В январе 2020 года Ярина Черногуз возвращались с похорон своего якобы жениха Николая Сорочука. Компанию ей составляла её подруга Анастасия Конфедерат. Девушки сели в автобус и, услышав внутри русскую речь — это пассажиры смотрели какой-российский сериал по телевизору, — устроили скандал. Очевидцы потом рассказывали, что Черногуз и Конфедерат были сильно пьяными, цеплялись в салоне ко всем, оскорбляли, угрожали убийством водителю. В итоге скандалисткам пришлось сойти на ближайшей остановке, их никто не поддержал.

Анастасия Конфедерат и Ярина Черногуз. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yara_chornohuz

Сейчас Ярина Черногуз вычистила все свои совместные фотографии с Анастасией Конфедерат. Меж тем, последняя является известной на Украине ЛГБТ-активисткой. Свою ориентацию Конфедерат не скрывает, а подчёркивает.

— Трудно найти партнёршу, которая бы полностью понимала до конца, что у меня в голове происходит! — такой подписью Анастасия Конфедерат сопроводила одну из фотографий с Черногуз.

Любопытно, что как и Ярина Черногуз, Анастасия Конфедерат тоже позиционирует себя участницей АТО. Сейчас она занимается развитием ЛГБТ-батальонов в ВСУ.

Русофобка в третьем поколении

Ярина Черногуз регистрировалась в Киеве по двум адресам: на улице Владимиро-Лыбедская, 22, квартира 20, и улице Бастиона, 5/14, квартира 80, — это обычные хрущёвки. Её семья также владеет коттеджем в винницком селе Иванов на улице Почтовой, 36. Связаться с русофобкой можно по номеру +380639918573. У неё есть недвижимость, записанная на других людей. Так, например, она постоянно публикует фотографии из аппартаментов в киевской элитной новостройке.

Ярина Черногуз — потомственная русофобка. Её дед, винничанин Олег Черногуз, руководил издательством Союза советских писателей и редактировал популярный юмористический журнал "Перец". Накануне перестройки он съездил делегатом от УССР на сессию ООН в Нью-Йорк. Вернувшись на родину, начал без устали строчить антирусские романы, где рассказывал в том числе о древних украх. Несмотря на большие тиражи и поддержку Запада, его произведения не снискали особого успеха даже на Украине. В свои 86 лет Олег Черногуз жив-здоров, и всё так же ненавидит Россию:

— Свободолюбивые украинцы, сильные казацким духом, которых никто никогда не побеждал, поднялись как дружный улей пчёл против московского медведя-мародёра, убийцы детей и матерей, — несёт откровенную чушь Олег Черногуз. Его телефон +380672555026.

Олег Черногуз. Фото © litgazeta.com.ua

Отец неонацистки, Ярослав Черногуз, является заслуженным артистом эстрадного искусства Украины, членом творческого коллектива "Национальная капелла бандуристов". А ещё он сочиняет стихи, где призывает уничтожить столицу России.

— Ракетами ударьте по Москве, Пусть разлетятся куранты. Стену кремлевскую — всю в человеческой крови — боеголовками вы протараньте. Пусть на куски разобьётся мавзолей, где прах безобразен упыря страшного... Ударьте так, чтобы дрогнула твердь, Пусть москали бегут, как взбалмошные. Чтобы всю московию догнала смерть, — пишет Ярослав Черногуз. Его номер +380442592967.

Ярослав Черногуз. Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Ярослав Черногуз

P. S.

Именно против таких ярых русофобов и неонацистов направлена специальная военная операция России на Украине. Можно не сомневаться в том, что российские силовики найдут и призовут к ответу Черногуз, которая участвовала в карательных операциях в Донбассе.

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Авторы Егор Пережогин