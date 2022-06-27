Военная эскортница с Гитлером на теле: Чем прославилась на Украине нацистка Ника Горбенко Нина Чикунова-Самигулина — известный персонаж среди бойцов украинских нацбатов. Она не только воюет с ними рядом, но и дарит им свою любовь. Нацистка может быть причастна и к убийствам в Донбассе. 553460 553460 Коллаж LIFE. Фото © "Телеграм", OK / КСЄНІЯ ВОЛЬНАЯ

Любительница фотосессий

В телеграм-каналах появились фотографии, как на пляже отдыхает активистка "Правого сектора"*. Всё её тело покрыто татуировками: на руке портрет Адольфа Гитлера, на колене украинский трезубец, на бёдрах свастика. Поначалу говорилось, что эти снимки сделаны на днях в Испании и на них запечатлена украинская беженка. Лайф перепроверил: это не так.

— Фото сняты в июле прошлого года у Чёрного моря в Одессе. У меня, как и у остальных отдыхающих, буквально челюсть отвисла. Некоторые соседи даже увели детей, — рассказал Лайфу один из очевидцев.





В соцсетях нацистка называет себя Никой Горбенко. Ей 25 лет, родом из Донецкой области. На самом деле её зовут Нина Чикунова. Когда отец, таксист по профессии, ушёл из семьи, она отказалась от его фамилии и взяла девичью матери — Самигулина.

В 2015 году Чикунова-Самигулина записалась добровольцем в одну из частей "Правого сектора"*, которая выполняла карательные операции на территории Луганской области. Девушке тогда едва исполнилось 18 лет. Её принадлежность к конкретной части выдаёт значок на форме. Нацистка может быть причастна к убийству мирных граждан в населённых пунктах Счастье, Северодонецк, Лисичанск, Рубежное и Лутугино — именно там отметились особой жестокостью "правосеки".

Девушка любит делать селфи с винтовкой наперевес. Сейчас она является членом общественной организации ветеранов и участников АТО "Схидный патриот", что сама и указала в своём профиле. Туда не принимают людей с улицы, только боевиков на контракте с ВСУ, участвовавших в боях в Донбассе.







По данным телеграм-каналов, освещающих СВО, сейчас Чикунова-Самигулина в качестве контрактницы снова воюет на Луганщине.

Жених — по другую сторону

В 2014 году Чикунова-Самигулина завела в соцсетях страничку, чтобы познакомиться с иностранцами. В итоге потенциальный жених нашёлся в Воронеже. Она переехала к нему. Пара вместе съездила отдохнуть в Калининград. А затем её парень уехал воевать в ДНР на стороне донбассовцев. Судя по соцсетям, он настоящий патриот России и ветеран движения "Новороссия". К концу 2015-го они расстались.

После этого Чикунова-Самигулина сделала себе первую нацистскую татуировку — знак СС на кисти руки — и записалась добровольцем в "Правый сектор"*. В соцсетях её имя менялось на Нину Белую, Нику Бандеру, в конце концов — на Нику Горбенко.

Чикунова-Самигулина со своим парнем. Фото © OK

С тех пор каждый месяц на тело Чикуновой-Самигулиной добавлялось по новой татуировке. Она начала регулярно выкладывать селфи с оружием и из зоны боевых действий. Религиозная мать её поддерживает во всём, мол, горжусь тобой. Резко пошло на лад экономическое положение семьи. Это особенно видно по младшей сестрёнке — Ульяне. Она стала хорошо одеваться и путешествовать за рубеж. Неудивительно, что Ульяна смотрит на старшую сестру как на кумира. Во всём копирует её. Также любит попозировать с оружием и примерить нацистскую символику.





В 2016–2017 годах без отрыва от фронта нацистка снова попыталась строить отношения. В тот период у неё было много разных мужчин, но всех их объединяла одна черта: они состояли в нацбатах — либо "Айдаре"*, либо "Азове". Кто-то из них стал отцом дочери Чикуновой-Самигулиной. Ребёнка сейчас воспитывает бабушка, а нацистка так и осталась незамужней.

P. S.

Если Чикунова-Самигулина окажется в руках российских силовиков, обстоятельства её жизни и участия в деятельности радикальных и нацистских украинских организаций будут тщательно проверяться. Если выяснится, что любительница татуировок и селфи действительно убивала жителей Донбасса и российских военных, она будет привлечена к ответственности.

Смогут ли такие нацистки вернуться к нормальной жизни? 0 Нет, они уже заражены идеями нацизма Да, нормальный муж и семья изменят их Им нравятся идеи нацизма, позволяющие убивать Они лишь притворяются нацистками, чтобы найти в этой среде мужа

Авторы Егор Пережогин