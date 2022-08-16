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Опубликовано 16 августа 2022, 06:50

ВС РФ нанесли удар по позициям 72-й мотопехотной бригады ВСУ под Артёмовском

Под Артёмовском в ДНР российские военные за сутки ликвидировали более 50 бойцов Вооружённых сил Украины, а также шесть единиц техники 72-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники", — сообщил Конашенков.

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Ранее Лайф писал, что в ходе боевых действий на Украине погиб капитан Воздушных сил ВСУ Антон Листопад, которого считали "лучшим лётчиком страны". Около двух месяцев назад пилот был награждён орденом Мужества, медаль ему лично вручил украинский президент Владимир Зеленский.

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Unsplash

Оксана Попова
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