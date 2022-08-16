ВС РФ нанесли удар по позициям 72-й мотопехотной бригады ВСУ под Артёмовском

Под Артёмовском в ДНР российские военные за сутки ликвидировали более 50 бойцов Вооружённых сил Украины, а также шесть единиц техники 72-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате сосредоточенного огневого удара по позициям 72-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов, а также шесть единиц военной техники", — сообщил Конашенков.