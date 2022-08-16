Аксёнов сообщил о двух пострадавших в результате детонации боеприпасов в Крыму

В результате пожара и взрыва в Джанкойском районе Крыма пострадали два мирных жителя. Детонация боеприпасов на площадке временного хранения снарядов продолжается. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов, который приехал на место происшествия.

Глава Крыма рассказал о пострадавших в результате взрыва в регионе. Видео © t.me / Аксёнов Z 82

"Нахожусь в селе Азовское Джанкойского района, где сегодня утром, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает", — рассказал Аксёнов в телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас местных жителей эвакуируют из района. Для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. На месте работают спасатели и экстренные службы, задействованы также силы Минобороны РФ и Росгвардии.