Причиной взрыва в Крыму стал пожар на площадке хранения боеприпасов
Минобороны сообщило о пожаре и взрыве на площадке хранения боеприпасов в Крыму
Свидетели поделились кадрами в Сети. Обложка © VK / Мы из Джанкоя
В Крыму в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Принимаются меры по тушению огня. По предварительным данным, в результате происшествия никто серьёзно не пострадал. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
"16 августа около 6:15 мск в районе населённого пункта Майское Джанкойского района произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. По докладу с места происшествия на данный момент серьёзно пострадавших не выявлено", — говорится в сообщении ведомства.
В данный момент выясняются причины произошедшего.
Напомним, сегодня в Сети очевидцы публиковали кадры взрыва на территории республики. Для выяснения обстоятельств глава Республики Крым Сергей Аксёнов выехал на место происшествия.