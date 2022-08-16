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16 августа, 06:24

Причиной взрыва в Крыму стал пожар на площадке хранения боеприпасов

Минобороны сообщило о пожаре и взрыве на площадке хранения боеприпасов в Крыму

<p>Свидетели поделились кадрами в Сети. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/public17906207" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мы из Джанкоя</a></p>

Свидетели поделились кадрами в Сети. Обложка © VK / Мы из Джанкоя

В Крыму в районе села Майское на территории площадки временного хранения боеприпасов произошёл пожар, что привело к детонации снарядов. Принимаются меры по тушению огня. По предварительным данным, в результате происшествия никто серьёзно не пострадал. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

"16 августа около 6:15 мск в районе населённого пункта Майское Джанкойского района произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов. По докладу с места происшествия на данный момент серьёзно пострадавших не выявлено", — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент выясняются причины произошедшего.

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Напомним, сегодня в Сети очевидцы публиковали кадры взрыва на территории республики. Для выяснения обстоятельств глава Республики Крым Сергей Аксёнов выехал на место происшествия.

Оксана Попова

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