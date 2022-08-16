Режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России продлили до 23 августа

Режим ограничения на полёты в аэропорты юга и центральной части России продлён до 23 августа. Об этом сообщили в Росавиации.

"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 23 августа 2022 г.", — говорится в заявлении Федерального агентства воздушного транспорта РФ.