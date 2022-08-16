Режим ограничения на полёты в 11 аэропортов России продлили до 23 августа
Режим ограничения на полёты в аэропорты юга и центральной части России продлён до 23 августа. Об этом сообщили в Росавиации.
"Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 23 августа 2022 г.", — говорится в заявлении Федерального агентства воздушного транспорта РФ.
Напомним, ограничения на полёты в 11 аэропортов России были введены 24 февраля текущего года. В прошлый раз Росавиация продлила действие режима до 17 августа. Рейсы временно отменены в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
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