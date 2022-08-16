Рогов призвал украинцев эвакуироваться на освобождённые территории Запорожской области

Жители Запорожской области, которые сейчас находятся в подконтрольных киевским властям районах, могут перебираться на освобождённые территории Украины. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон, очевидно, будет сорван. Так что если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобождённые территории", — сказал он.

Рогов заверил, что на освобождённых территориях Запорожья граждан обеспечат теплом, безопасностью и горячей водой. Также он добавил, что в данный момент в регионе идёт строительство трубопровода, который позволит начать подачу газа из России.