Рогов призвал украинцев эвакуироваться на освобождённые территории Запорожской области
Жители Запорожской области, которые сейчас находятся в подконтрольных киевским властям районах, могут перебираться на освобождённые территории Украины. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольному режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон, очевидно, будет сорван. Так что если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобождённые территории", — сказал он.
Рогов заверил, что на освобождённых территориях Запорожья граждан обеспечат теплом, безопасностью и горячей водой. Также он добавил, что в данный момент в регионе идёт строительство трубопровода, который позволит начать подачу газа из России.
Ранее CNN показал, как украинцы семьями бегут на освобождённые территории Запорожья. На кадрах видна очередь из автомобилей, жители Незалежной перемещаются со всеми вещами и даже домашними животными.
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ТАСС / AP