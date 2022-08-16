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16 августа, 05:00

Выяснилось, представители каких профессий чаще всего страдают бессонницей и тревожностью

Специалисты по недвижимости, сельскому хозяйству и продажам оказались самыми невосприимчивыми к проблемам, связанным со здоровьем. Об этом со ссылкой на исследование "Сбер Еаптеки" и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru рассказала Лайфу директор по маркетингу и продажам "Сбер Еаптеки" Наталья Паршикова. В опросе участвовало 1032 российских соискателя из всех федеральных округов. Исследование проводилось методом онлайн-анкетирования в июле 2022 года.

"Реже всего с проблемами со здоровьем сталкиваются специалисты по недвижимости (31%), сельскому хозяйству (26%) и продажам (22%)", — сказала эксперт.

Россияне составили топ самых интересных профессий

Россияне составили топ самых интересных профессий

По словам Паршиковой, более половины опрошенных (75%) признались, что работа влияет на состояние здоровья. Чаще всего ухудшение самочувствия отмечали люди в возрасте 25–34 лет (80%), а среди респондентов от 55 лет каждый второй (52%) проблем с самочувствием не испытывает.

По словам собеседницы Лайфа, чаще всего работающие россияне сталкиваются с бессонницей (46%). Как правило, эту проблему решают с помощью таблеток — на таких людей пришлось 55% всех продаж снотворных препаратов. Реже применяются жидкие формы — капли для приёма внутрь, настойки и растворы (45%). Вторым фактором влияния работы оказалась повышенная тревожность — с этим столкнулось 45% опрошенных.

"В течение последних двух лет интерес к теме здоровья значительно возрос, многие стали внимательнее следить за своим ментальным здоровьем. Начиная с весны мы наблюдаем, что покупатели "Сбер Еаптеки" увеличили траты на успокоительные средства. Справиться с бессонницей и тревожностью могут помочь таблетки — их доля составила 88%. Самым популярным средством стали лекарства с экстрактом валерианы. А вот жидкие формы занимают лишь 12% от всех заказов, которые содержат седативные препараты и БАД", — рассказала Паршикова.

Обычно влияние профессии на здоровье отмечают работники сферы управления персоналом и HR-специалисты (86%). На втором месте юристы (83%), а на третьем IT-специалисты (82%). Четвёртое место разделили бухгалтеры и секретари (по 81%). На последней строчке маркетинг-менеджеры и PR-специалисты (79%).

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5 профессий, которые со стороны кажутся раем, но в реальности это настоящий ад

Как отметила эксперт, наибольший рост в категории препаратов для борьбы с тревогой замечен в первом полугодии в Самаре. Жители этого города купили на 71% больше упаковок, чем во втором полугодии 2021 года. На втором месте по увеличению объёмов покупок категории седативных и успокаивающих средств Ростов-на-Дону (+59%). Далее — Казань (+47%), Воронеж (+58%), Уфа (+53%) и Нижний Новгород (+49%). Столицы тоже не отстают: в Санкт-Петербурге количество купленных упаковок за полгода выросло на 42%, в Москве на 13%.

Каждый второй россиянин (57%) отмечает, что его профессиональная деятельность влияет на физическое и психологическое состояние. Почти четверть (23%) опрошенных признались, что страдает только их ментальное здоровье. 8% испытывают физические проблемы. Лишь 11% ответили, что работа не имеет на них негативного воздействия. Также оказалось, что HR-специалисты (60%), менеджеры по строительству и недвижимости (53%), сотрудники производств и сельскохозяйственных предприятий (47%) и менеджеры по продажам (53%) чаще всего сталкиваются с нарушением сна. А вот для маркетологов, PR-специалистов (по 56%), сотрудников бухгалтерии, финансистов (по 53%) и юристов (59%) более характерно усиление тревожности, привела данные Паршикова.

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Ранее сообщалось, что холдинг VK объявил о старте проекта "Тест-драйв IT-профессий". Он ориентирован на подростков в возрасте от 12 до 18 лет, которые смогут познакомиться с интересующими их специальностями, а также получить базовые навыки и рекомендации по обучению.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

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