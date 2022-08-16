В консульствах каких стран россиянам проще всего получить "шенген"

Эксперты туротрасли рассказали, в каких консульствах у туристов из России есть шанс быстрее получить шенгенскую визу. Портал Profi.Travel со ссылкой на туроператоров сообщает, что активнее всего сейчас выдают разрешение на въезд венгерские дипломаты.

Запись есть на ближайшие дни, оформление не занимает много времени, однако визу ставят только на срок поездки. Заявителей это часто не устраивает, поскольку у них есть планы на путешествия и в более поздние даты. Активно россияне подают бумаги на визы и в консульствах Италии, Франции, Германии и Финляндии.

"Отказов нет, однако ближайшая запись доступна только на середину октября. Изредка можно поймать даты в начале октября. Свободных окон на август и сентябрь не было уже в июле", — рассказал представитель одной из туркомпаний.

Участники рынка отмечают некоторую панику у путешественников. Доказательство тому возросшее число звонков с вопросами, но не заявок от клиентов. Другой туроператор сообщил, что основной поток виз приходится на Италию, Испанию, Грецию и Германию. При этом быстрее всего работают сотрудники итальянской консульской службы: здесь процесс занимает от двух до трёх недель. В остальных странах период выдачи шенгенской визы составляет не менее 21 дня. А между тем запись к дипломатам из Великобритании идёт на три недели вперёд, но сам процесс оформления растягивается до трёх месяцев.