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16 августа, 03:58

Посольство РФ обвинило Вашингтон в создании ядерных рисков

Посольство России в Вашингтоне: Заявления США чреваты столкновением ядерных держав

Действия США, которые связаны с втягиванием в гибридное противостояние с Россией из-за конфликта на Украине, могут спровоцировать прямое военное противостояние ядерных держав. Такое заявление распространили в Посольстве РФ в Вашингтоне.

Дипломаты обратили внимание на риторику американской администрации о том, что действия Москвы якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. В дипмиссии считают страшным слышать обвинения в безответственности в ядерной сфере от страны, совершившей атомную бомбардировку мирного населения Хиросимы и Нагасаки.

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"Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав", — гласит текст заявления, опубликованного в телеграм-канале посольства.

Ранее, напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Глава государства также отметил, что Москва выступает за равную безопасность для всех членов мирового сообщества.

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ТАСС / АР / Carolyn Kaster

Юлия Коновалова

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