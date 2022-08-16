Посольство РФ обвинило Вашингтон в создании ядерных рисков

Действия США, которые связаны с втягиванием в гибридное противостояние с Россией из-за конфликта на Украине, могут спровоцировать прямое военное противостояние ядерных держав. Такое заявление распространили в Посольстве РФ в Вашингтоне.

Дипломаты обратили внимание на риторику американской администрации о том, что действия Москвы якобы не соответствуют статусу ответственной ядерной державы. В дипмиссии считают страшным слышать обвинения в безответственности в ядерной сфере от страны, совершившей атомную бомбардировку мирного населения Хиросимы и Нагасаки.

"Американские шаги по дальнейшему втягиванию в гибридное противостояние с Россией в контексте украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав", — гласит текст заявления, опубликованного в телеграм-канале посольства.