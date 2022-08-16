МИД предупредил о риске попадания в зону СВО афганских вертолётов
Дипломат Кабулов: Москва опасается попадания на Украину угнанных в Афганистане вертолётов
Москве бы не хотелось, чтобы на Украину попали самолёты и вертолёты, на которых военные из Афганистана в 2021 году эвакуировались в Узбекистан и Таджикистан. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, директор 2-го департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолёты и самолёты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолётов и самолётов", — цитирует РИА "Новости" заявление представителя российского дипкорпуса.
По словам Кабулова, в Таджикистан было переправлено порядка 60 летательных средств, около 40–50 — в Узбекистан.
Почти год назад, 15 августа 2021-го, боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ