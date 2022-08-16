В доме объявленной в розыск новосибирского депутата Пироговой прошли обыски

В доме новосибирского депутата Хельги Пироговой, на которую заведено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, прошли обыски. Об этом со ссылкой на адвоката Пироговой Егора Солунина сообщает ТАСС.

"Да, подтверждаю. Мне ничего не поясняли, даже не разговаривают, выталкивали в подъезд", — сказал адвокат.