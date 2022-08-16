В доме объявленной в розыск новосибирского депутата Пироговой прошли обыски
В доме новосибирского депутата Хельги Пироговой, на которую заведено уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, прошли обыски. Об этом со ссылкой на адвоката Пироговой Егора Солунина сообщает ТАСС.
"Да, подтверждаю. Мне ничего не поясняли, даже не разговаривают, выталкивали в подъезд", — сказал адвокат.
Он добавил, что приехал в дом Пироговой, однако разъяснений не получил. В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области не смогли прокомментировать данную информацию.
Ранее на Пирогову был составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Региональные парламентарии обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с заявлением о привлечении коллеги к уголовной ответственности из-за опубликованного ею в соцсетях комментария о военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. 22 июля против Пироговой было возбуждено уголовное дело. 4 августа депутата объявили в розыск.