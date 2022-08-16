Китай ввёл санкции против семи тайваньских политиков за поддержку независимости острова

В отношении семи тайваньских политиков Китай ввёл санкции за сепаратизм и поддержку независимости острова. По данным Центрального телевидения КНР, им запрещён въезд в материковый Китай.

Ограничения коснулись представителя Тайваня Сяо Мэйцинь, политика Гу Лисюна (Веллингтона Ку), заместителя спикера Законодательного юаня (парламент Тайваня) Цай Цичана, членов Демократической прогрессивной партии Тайваня Кэ Цзяньмина и Ван Динъюя, активиста, заместителя генсека Демократической прогрессивной партии Линь Фэйфаня, политика Чэнь Цзяохуа. Попавшие под рестрикции лица вместе с членами семей лишены права, в частности, въезжать в материковый Китай и в специальные административные районы Гонконг и Макао.

Официальный представитель Канцелярии ЦК КПК по делам Тайваня, уполномоченный объявить о введении санкций, назвал стремление к расколу и независимости острова "самым большим препятствием для воссоединения родины и серьёзной скрытой опасностью для возрождения нации".