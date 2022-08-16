ФСБ показала видео задержания сторонника "Правого сектора" на Ставрополье

В Ставропольском крае задержан сторонник "Правого сектора"*, планировавший поджог зданий на курортах региона. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, подозреваемый уже дал признательные показания.

На Ставрополье задержали сторонника "Правого сектора". Видео © ЦОС ФСБ России

По данным службы, житель Ставрополья в июне "присягнул на верность представителям "Правого сектора". Мужчина планировал в интересах группировки поджигать административные здания Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска.

"Свой преступный замысел сторонник национализма реализовать не успел, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе проведения обысковых мероприятий обнаружены и изъяты компоненты для изготовления зажигательной смеси. Фигурант дал признательные показания", — рассказали в ЦОС.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту). Он арестован.

Ранее Лайф рассказывал, что ФСБ предотвратила теракт в Карачаево-Черкесии, задержав сторонника "Правого сектора". Им оказался местный житель, гражданин РФ 1992 года рождения, который является приверженцем неонацистской идеологии.