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16 августа, 07:04

Российские военные уничтожили радиолокационную станцию ВСУ в Николаевской области

Оперативно-тактическая авиация ВС России, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по украинской радиолокационной станции в Николаевской области. В результате станция, необходимая для обнаружения целей и наведения систем ПВО, была уничтожена. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также за прошедшие сутки российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой Народной Республике в районе посёлка Зайцево и склад горючего в районе Андреевки Харьковской области. Кроме того, по словам Конашенкова, ВС РФ поразили семь пунктов управления украинских военных, а также вооружение, военную и специальную технику в 182 районах Донбасса и Незалежной.

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Ранее Лайф сообщал, что российские военные поразили два украинских взвода РСЗО "Град" в ДНР и Харьковской области. Также за прошедшие сутки в ходе спецоперации были подавлены три артиллерийских взвода орудий ВСУ "Гиацинт-Б" и пять взводов гаубиц Д-30.

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VK / Минобороны России

Александра Васильева

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