Россиянам назвали прививки, которые защитят в сезон простуд

В этом году осенний сезон простуд может осложниться тем, что вирусы и бактерии стали быстрее мутировать, поэтому есть вероятность подхватить несколько из них через короткой промежуток времени. Лучший способ защититься — это вакцинация. Об этом сказала врач-терапевт Галина Маханькова в беседе с "Вечерней Москвой".

"При наличии всех необходимых прививок можно избежать тяжёлого течения заболеваний и, самое главное, опасных последствий после перенесённой вирусной болезни. А некоторые вирусы и вовсе могут вас не коснуться, если правильно следить за гигиеной и избегать переохлаждения", — пояснила она.

По её словам, начать нужно с прививки от гриппа, что поможет избежать заражения его основными штаммами, а также исключит тяжёлые осложнения после болезни — например, пневмонию. Прививаться следует ежегодно до начала осени, особенно это касается пожилых людей, детей и будущих мам, отметила врач.

Ещё важно вакцинироваться от пневмококка, который чреват развитием тяжёлой формы пневмонии. Эта прививка обязательна для детей младшего возраста и рекомендована тем, кто уже имеет хронические заболевания. Пневмококк устойчив ко многим антибиотикам, поэтому вылечить его достаточно сложно, предупредила Маханькова. И, конечно, необходима прививка от ковида, который способен вызвать серьёзные проблемы с лёгкими.