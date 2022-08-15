Голландский суд 17 ноября вынесет решение по делу о крушении MH17

Решение по уголовному делу о крушении рейса MH17 на Украине, в результате которого погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа, будет вынесено 17 ноября. Об этом в "Твиттере" сообщил голландский суд, уточнив, что оглашение вердикта займёт половину дня.

"17 ноября выбрано в качестве предварительной даты вынесения решения по уголовному делу MH17", — говорится в заявлении инстанции.