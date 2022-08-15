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15 августа, 11:50

Голландский суд 17 ноября вынесет решение по делу о крушении MH17

Решение по уголовному делу о крушении рейса MH17 на Украине, в результате которого погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа, будет вынесено 17 ноября. Об этом в "Твиттере" сообщил голландский суд, уточнив, что оглашение вердикта займёт половину дня.

"17 ноября выбрано в качестве предварительной даты вынесения решения по уголовному делу MH17", — говорится в заявлении инстанции.

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Напомним, Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Позже ПАСЕ, не дожидаясь решения суда, заявила, что самолёт был якобы сбит российской ракетой "Бук". При этом аргументы Москвы в ассамблее назвали дезинформацией.

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Getty Images / Soner Kilinc / Anadolu Agency

Александра Васильева

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