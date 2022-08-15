В ВМФ России опровергли слухи об утилизации крупнейшей атомной подлодки "Дмитрий Донской"
Адмирал Евменов: Подлодка "Дмитрий Донской" будет служить в ВМФ ещё несколько лет
Крупнейший в мире атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" проекта 941 УМ "Акула" будет решать боевые задачи в составе Военно-морского флота России ещё несколько лет. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что подлодка якобы выведена из боевого состава флота.
"А кто вам сказал, что его ["Дмитрия Донского"] выведут из состава флота на утилизацию? Он продолжает решать боевые задачи и будет служить ещё несколько лет", — сказал ТАСС адмирал.
Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщали, что крупнейшую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской" вывели из состава ВМФ. Инсайдер утверждал, что название "Дмитрий Донской" уже получила другая стратегическая АПЛ — проекта "Борей-А", заложенная в 2021 году на "Севмаше".
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