В ВМФ России опровергли слухи об утилизации крупнейшей атомной подлодки "Дмитрий Донской"

Крупнейший в мире атомный подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" проекта 941 УМ "Акула" будет решать боевые задачи в составе Военно-морского флота России ещё несколько лет. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что подлодка якобы выведена из боевого состава флота.

"А кто вам сказал, что его ["Дмитрия Донского"] выведут из состава флота на утилизацию? Он продолжает решать боевые задачи и будет служить ещё несколько лет", — сказал ТАСС адмирал.