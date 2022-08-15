"Это геноцид": Протестующие в Москве потребовали заставить ВСУ не разбрасывать по Донбассу "Лепестки"
У посольств США и Британии в Москве прошли акции против применения ВСУ мин "Лепесток"
Активисты собрались у посольств США и Великобритании на акцию против применения ВСУ мин "Лепесток". Обложка © Telegram / СОЛОВЬЁВ
Российская молодёжь собралась в Москве у посольств США и Великобритании на площадях ДНР и ЛНР на акцию против применения запрещённых противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", которые украинские военные разбрасывают на улицах Донбасса. Кадры публикует телеграм-канал "СОЛОВЬЁВ".
Активисты собрались у посольств США и Великобритании на акцию против применения ВСУ мин "Лепесток". Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ
"Украина в 2005 году приняла на себя обязательства по соблюдению Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, а также Женевской конвенции о запрещении применения мин. Но каждый день Киев сбрасывает тысячи боеприпасов под ноги жителей Донбасса", — говорится в сообщении.
Боеприпасами усыпаны улицы и парки в Донецке, Лисичанске, Попасной, Ясиноватой и прочих регионах, из-за этого страдают старики, женщины и дети, а коллективный Запад в ответ лишь молчит.
"Их цель — уничтожить конкретную этническую группу — русских, — потому что обстреливаемые территории населены в основном именно русскими. В соответствии со статьёй 8 Статута Международного уголовного суда это деяние определяется как геноцид", — отмечается в сообщении.
Ранее "Молодая гвардия Единой России" обратилась к генеральному секретарю Организации Объединённых Наций из-за использования ВСУ мин "Лепесток" в Донбассе. На имя Антониу Гутерриша составлено письмо, в котором активисты раскритиковали методы ведения боевых действий украинскими военными. В письме говорится, что украинские силовики используют фосфорные боеприпасы, а также размещают технику в школах и больницах, что опасно для мирных жителей. Киев угрожает гражданскому обществу, фактически речь идёт о военных преступлениях.
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