Российская молодёжь собралась в Москве у посольств США и Великобритании на площадях ДНР и ЛНР на акцию против применения запрещённых противопехотных мин ПФМ-1 "Лепесток", которые украинские военные разбрасывают на улицах Донбасса. Кадры публикует телеграм-канал "СОЛОВЬЁВ".

Активисты собрались у посольств США и Великобритании на акцию против применения ВСУ мин "Лепесток". Видео © Telegram / СОЛОВЬЁВ

"Украина в 2005 году приняла на себя обязательства по соблюдению Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, а также Женевской конвенции о запрещении применения мин. Но каждый день Киев сбрасывает тысячи боеприпасов под ноги жителей Донбасса", — говорится в сообщении.

Боеприпасами усыпаны улицы и парки в Донецке, Лисичанске, Попасной, Ясиноватой и прочих регионах, из-за этого страдают старики, женщины и дети, а коллективный Запад в ответ лишь молчит.

"Их цель — уничтожить конкретную этническую группу — русских, — потому что обстреливаемые территории населены в основном именно русскими. В соответствии со статьёй 8 Статута Международного уголовного суда это деяние определяется как геноцид", — отмечается в сообщении.