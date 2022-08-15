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15 августа, 11:34

"Пусть проверят": Глава "Роскосмоса" высказался о прочности ядерного щита России

Глава "Роскосмоса" Борисов высказался о прочности ядерного щита России

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов сообщил о потенциале российского стратегического ядерного щита и предложил "кому-нибудь" из недоброжелателей проверить его на прочность. Об этом он рассказал на полях форума "Армия-2022".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов высказался о ядерном щите России. Видео © t.me / Zvezdanews

"Пусть попробует кто-нибудь проверить его на прочность", — сказал Борисов, отвечая на вопрос журналиста телеканала "Звезда" о прочности щита.

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Напомним, что делегации из 72 стран подтвердили участие в Международном военно-техническом форуме "Армия-2022", который пройдёт на объектах подмосковного парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. Ранее стало известно, что мероприятие по традиции посетит президент страны Владимир Путин.

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Кадр из видео / t.me / Zvezdanews

Оксана Попова
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