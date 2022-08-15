"Пусть проверят": Глава "Роскосмоса" высказался о прочности ядерного щита России

Глава госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов сообщил о потенциале российского стратегического ядерного щита и предложил "кому-нибудь" из недоброжелателей проверить его на прочность. Об этом он рассказал на полях форума "Армия-2022".

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов высказался о ядерном щите России. Видео © t.me / Zvezdanews

"Пусть попробует кто-нибудь проверить его на прочность", — сказал Борисов, отвечая на вопрос журналиста телеканала "Звезда" о прочности щита.