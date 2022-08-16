Politico указала на правоту Путина в оценке отношения Запада к Украине

Прогноз президента России Владимира Путина, согласно которому Запад ослабит помощь Украине, может оказаться правдивым. Такое мнение высказал американский политолог Раджан Менон в статье для Politico.

"Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий. И в этом он может быть прав", — убеждён эксперт.

По словам Менона, такое развитие событий вполне вероятно при ухудшении экономической ситуации в западных странах. Он подчеркнул, что антироссийские санкции наносят огромный ущерб Европе и положение дел может лишь усугубиться.

Жители этих государств уже столкнулись с высокой инфляцией и растущими ценами на энергоносители, продолжил эксперт. Например, в Германии приняли экстраординарные меры из-за сокращения поставок российского газа, чтобы избежать дефицита газа зимой.

"Возможно, западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа", — резюмировал аналитик.