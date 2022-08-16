Путин: Запад ведёт мир к застою, пытаясь сохранить ускользающую гегемонию

Запад проводит политику сдерживания любых альтернативных путей развития, чтобы сохранить ускользающую из его рук гегемонию. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности.

Российский лидер отметил, что господствующее положение глобалистских элит грозит для всего мира стагнацией, а также влечёт "мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм".

"Они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка", — добавил президент.