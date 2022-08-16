"Американская авантюра": Путин впервые дал оценку визиту Пелоси на Тайвань
Путин впервые дал оценку визиту Пелоси на Тайвань
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин впервые дал оценку недавнему визиту спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По мнению российского лидера, поездка является частью целенаправленной стратегии Вашингтона по дестабилизации ситуации в регионе.
"Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию", — сказал глава государства.
Напомним, в последние дни Народно-освободительная армия КНР пребывала в полной боевой готовности. Китайские военнослужащие начали учения в трёх акваториях вокруг Тайваня. Это связано с недавним визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй. После её посещения острова в Китае анонсировали регулярные учения армии страны к востоку от так называемой срединной линии Тайваньского пролива. Власти острова ответили тем же: они анонсировали военные учения с боевыми стрельбами. Однако вчера на Тайвань с рабочим визитом прибыла новая делегация конгрессменов США во главе с Эдом Марки.